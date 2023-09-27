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Молодые туляки приняли участие в конкурсе киберграмотности

Молодые туляки приняли участие в конкурсе киберграмотности

Он был организован региональным отделением Банка России и центром дополнительного образования детей Тульской области.

Свои силы в интеллектуальном и творческом состязании попробовали учащиеся школ и колледжей в возрасте от 11 до 20 лет. Им были предложены задания в следующих номинациях: «Видеоролик», «Плакат/постер», «Комикс» и «Рисунок».

Ребята должны были рассказать, что значит быть киберграмотным, каких правил следует придерживаться, чтобы не стать жертвой мошенников и какие схемы обмана используют аферисты.

Первое место за создание мюзикла получила команда «Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий»: Ульяна Селиверстова, Полина Блинова, Никита Юрушкин, Евгений Никольский, Евгения Егорова, Вероника Чурина, Павел Мурзин и Вероника Лишкевич.

Лучший постер сделала Полина Червинская из «Чернского профессионально-педагогического колледжа». За рисунок «Мама, мошенники ждут наших денег» первое место досталось Полине Моргуновой из новомосковского Центра образования № 12.

В номинации «Комикс» победил учащийся «Тульского технико-экономического колледжа им. А. Г. Рогова» Никита Некрасов. В своей работе он рассказал, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам.

— Мы организовали этот конкурс, чтобы привлечь внимание школьников и студентов к теме безопасных финансов. Такой формат позволяет молодежи проявить не только свои знания, но и креативность, — отметил заместитель управляющего региональным отделением Банка России Дмитрий Борискин.

После награждения победители посетили музей тульского отделения регулятора, где узнали об истории банковского дела, увидели редкие монеты и банкноты.

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