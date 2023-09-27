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В Алексине нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Алексине нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Похожий опасный «клад» был обнаружен в д. Ростоки Арсеньевского района.

Специалисты тульского «Управления противопожарной службы» уничтожили 35 патронов калибром 7,62 и два взрывателя времён Великой Отечественной войны, обнаруженные на ул. Пахомова в Алексине. 

Два таких же взрывателя и два патрона были найдены в д. Ростоки Арсеньевского района. Их тоже обезвредили. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные меры предосторожности, которые нужно соблюдать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

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