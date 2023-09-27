В Алексине нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Специалисты тульского «Управления противопожарной службы» уничтожили 35 патронов калибром 7,62 и два взрывателя времён Великой Отечественной войны, обнаруженные на ул. Пахомова в Алексине.

Два таких же взрывателя и два патрона были найдены в д. Ростоки Арсеньевского района. Их тоже обезвредили. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные меры предосторожности, которые нужно соблюдать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.