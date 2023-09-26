Бухгалтерам в Туле предлагают вакансии с зарплатой до 200 000 рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере финансов и бухгалтерии за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Начальник отдела труда и заработной платы — до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87216487
- Финансовый директор — от 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85852503
- Главный бухгалтер производства — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85598285
- Главный бухгалтер — до 130 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86245409
- Финансовый аналитик — от 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86371361
- Старший бухгалтер — от 75 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/84539052
- Специалист по бюджету — от 75 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/87135230
- Ведущий экономист — от 70 736 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/84840609
- Ведущий экономист-аналитик — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86179453
- Бухгалтер-финансист — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86181073
По данным hh.ru, в Тульской области более 500 вакансий в сфере финансов и бухгалтерии было открыто за последний месяц.