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История денег, лайфхаки и квест: туляков приглашают на День открытых дверей в Банк России  

История денег, лайфхаки и квест: туляков приглашают на День открытых дверей в Банк России  

На мероприятие можно прийти всей семьей. 6+.

30 сентября Банк России проведет День открытых дверей в пятый раз. Жители Тулы смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов.

Если бы вы открыли справочник Тулы XIX века, то наверняка бы удивились: у дома, где располагалась Тульская контора Государственного банка, не было адреса, поэтому в справочнике он значился просто как «здание отделения банка». Но знали его во всей губернии. Приходите на экскурсию и узнайте о развитии банковского дела в Тульской области и о создании российских денег. 

На лекциях эксперты Банка России расскажут о памятных и инвестиционных монетах, в том числе посвященных Тульскому краю. А лайфхаки от профессионалов подскажут, как не стать жертвой кибермошенников. На мастер-классе гости научатся определять подлинность российских купюр.

Проверить знания в области финансов поможет квест «Мои финансы в порядке». Юных участников ждет интерактивная площадка. Все гости получат сувениры. 

Для участия необходима предварительная запись на сайте Банка России. Для регистрации нужно указать свои паспортные данные и адрес электронной почты, на которую поступит билет для входа в здание. В одной заявке могут записаться не более 5 человек, среди которых должен обязательно быть взрослый старше 18 лет. Количество посетителей ограничено, запись автоматически закроется, как только группы будут сформированы.

День открытых дверей пройдет по адресу: Тула, ул. Советская, 88. Справки по телефонам: 32-52-25, 32-52-32. Для входа в здание необходимо иметь паспорт РФ. 
 

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