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В Тульской области по нацпроекту «БКД» дорожные работы выполнены на 93%
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области по нацпроекту «БКД» дорожные работы выполнены на 93%

На региональных и местных дорогах уложено около 84 км асфальтового покрытия.

В 84 субъектах Российской Федерации — участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - продолжаются масштабные дорожные работы. На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия на региональной и местной сети дорог составляет свыше 106,3 млн кв. м — это 73,2 % от плана работ на текущий год.

В Тульской области работы по нацпроекту выполнены на 93%. На региональных и местных дорогах уложено около 84 км асфальтового покрытия.

Завершен ремонт местных дорог в Алексине, Дубенском, Узловском и Щекинском районах. Оперативное выполнение по местным дорогам составляет 82%.

Также завершены работы на участках региональных дорог: Железня – Алексин, Мордвес – Даровая. Кроме того, отремонтирован участок автомобильной дороги Тула – Белев – подъезд к поселку Дубна. В этом году отремонтирован участок протяженность более 7 км, в планах на следующий – обновление оставшихся 17 км этой дороги.

 

сегодня, в 16:45 0
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