Пьяный житель Кимовска убил пенсионера: тот отказался одолжить ему денег

В Кимовске местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

По предварительной информации, 22 сентября 70-летний потерпевший распивал алкоголь в компании знакомого. Знакомый попросил у пенсионера денег в долг, но тот отказал. После этого мужчины поссорились, и потерпевший ударил собутыльника ножом в живот, а затем нанес еще несколько ударов ногами по голове. От полученных повреждений пенсионер скончался.

По информации Myslo, труп потерпевшего обнаружили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции — соседи пенсионера пожаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры.

Подозреваемый, предварительно убравшись в комнате, пытался скрыться из города, но был задержан в кратчайшие сроки. В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».