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Японское кино в «Октаве» собрало тульских синефилов
Фото Анны Ворониной

Японское кино в «Октаве» собрало тульских синефилов

22 сентября завершилась программа «Месяца японского кино в «Октаве».

Последнюю лекцию о японском режиссёре Ясудзиро Одзу прочитал киновед Евгений Майзель.

Отметим, что «Месяц японского кино» проходил в рамках проекта «Кино в Октаве», который длится уже второй год. Туляки вместе с приглашенными экспертами исследуют кинематограф, литературу, живопись, историю. Иначе сказать, окультуриваются.

Вячеслав Шутов — куратор проекта

— Сегодня японская культура интересна ввиду своей аутентичности, герметичности, загадочности для зрителя. Японское авторское кино — одно из величайших явлений мирового искусства, но для широкого зрителя оно сокрыто тенью массовой культуры Японии. Именно с этим пластом мы хотели познакомить аудиторию «Октавы».

Прикоснуться к уникальному явлению собралась небольшая, но довольно-таки своеобразная аудитория. Евгений Майзель рассказал, что за всю жизнь Одзу снял 53 картины, умер ровно в 60 лет, оставив массовой культуре уникальные приёмы. Классик, творивший в первой половине XX века, повлиял на французского Жана-Люка Годара и российского Андрея Тарковского.

Одзу вызывает интерес у синефилов, теоретиков, любителей авангарда, но в то же время он чрезвычайно зрительский. Его фильмы посвящены простым, понятным каждому явлениям, семейным конфликтам, непринятию поколений, безработице.

При этом он создаёт из клише искусство, а не вульгарную мелодраму. Его творчество действительно уникально: проблемы «отцов и детей» в Токио столетней давности проецируются на нашу, современную российскую действительность в XXI века.

Как рассказал Myslo Евгений Майзель, Одзу — его любимый режиссёр. В своей лекции он уделил особое внимание подходам, которые использовал японский классик, а также собственному киноведческому восприятию.

Евгений Майзель, киновед

— Начать знакомство массовому зрителю можно с любого фильма. Самые ранние могут показаться слишком традиционными и тяжёлыми для тех, кто не знает историю страны. Поэтому советую следующие ленты: «Поздняя осень», «Токийская история», «Единственный сын», «Доброе утро».

Кому же интересны лекции о классике кино, когда кругом, несмотря на санкции, продолжают смотреть голливудские новинки?

— Как лектор могу лишь гадать, кто ко мне приходит. Точно не могу сказать, что кто-то — студент определённой киношколы или художник. Но каждый раз я вижу молодых людей, людей среднего возраста и старшее поколение. Приятно, что люди разного возраста интересуются вопросами кино, — добавил Евгений Майзель.

Анна и София, 18 лет, студентки юрфака ТулГУ

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— Обе интересуемся искусством, фанатеем от японской культуры. Всё началось с аниме. Были на всех лекциях, с удовольствием смотрели японское кино. Кстати, именно здесь познакомились с японскими фильмами. Спикеры дали отличные пояснения. Стало настолько интересно, что параллельно с лекциями начали искать в интернете классику. Поразили «Три сокровища» — про японский пантеон богов и как всё это устанавливалось с зарождения архипелага… Уже полгода ходим на «Кино в Октаве». Нравится таким образом проводить совместный досуг. Спикеры толковые, знающие, дают больше, чем можно найти в интернете. Нравится разноплановость. Уважение Вячеславу, что он ищет неординарные, неизбитые темы.

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Автор:
сегодня, в 17:12 0
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Место
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