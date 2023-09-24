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Как изменятся тарифы на ЖКХ: Минэкономразвития опубликовал прогноз
Фото из архива Myslo.ru.

Как изменятся тарифы на ЖКХ: Минэкономразвития опубликовал прогноз

Следующая индексация тарифов ожидается 1 июля 2024 года.

Тарифы на газ для промышленности, а также на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки будут проиндексированы в России с 1 декабря 2023 года, а тарифы на ЖКХ для населения — с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года, сообщается в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз подготовлен Минэкономразвития и в пятницу рассматривался на заседании правительства.

«С 1 декабря 2023 года планируется проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей на 10%, тарифы на железнодорожные перевозки грузов — на 10,75%, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе (в плацкартных вагонах) за исключением пригородных перевозок — на 10,75%», — говорится в документе.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года вырастет не более, чем на 9,8%, указывается в прогнозе. После этого средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей.

«Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период» — пояснили в Минэкономразвития.

Контроль при увеличении тарифов будет вести Федеральная антимонопольная служба. Ее задача не допустить необоснованного роста. Финальные тарифы в каждом регионе, после постановления правительства об их предельно допустимой индексации, утверждать будут региональные правительства.

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Фотограф:
сегодня, в 14:09 −10
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