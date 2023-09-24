Дерби двух кремлей: как «Арсенал» отстоял ничью в Астрахани

Фото: volgar-fc.ru

Соперничество «Арсенала» и «Волгаря» представили как матч команд городов, сердце которых – кремль. Но для Тулы это была еще и встреча с оттенком ностальгии.

«Волгарь» сейчас тренирует Сергей Павлов, который когда-то выводил «Арсенал» в премьер-лигу. Поэтому у нас-то точно знают, как в самые короткие сроки Сергей Александрович может преобразить команду. Поездка в Астрахань никак не могла оказаться томной.

Ключевым моментом матча стало даже не удаление сразу после перерыва Быковского. Собственно, что после этого изменилось-то? «Волгарь» еще с середины первого тайма начал поджимать соперника и владеть игровым преимуществом. Просто в численном большинстве это делать стало еще сподручнее. Ключевым, скорее, оказался первый забитый в игре гол, после которого «Арсенал» неожиданно сбавил обороты.

А так – все хорошо, прекрасная маркиза. Начала ведь тульская команда в привычном уже стиле – с давления на чужие ворота. Моменты, прессинг, голевая ситуация у Окоронково. Наконец, тот самый штрафной удар, после которого Ткачев вбежал в штрафную практически без сопротивления и прострелил на пятачок, точно в ноги Гелояну. Эстеты могут понаслаждаться телеповторами – мяч под гол прилетел ровно между двух защитников и вратаря. Все они пытались его перехватить, и ни у кого не получилось. Мастерство даже после кратковременной командировки в «Родину» не прогуляешь. Отметим также, что штрафной, с которого был открыт счет, также заработал Ткачев.

Интересно, что после матча Александр Сторожук честно признал, что это не было никакой домашней заготовкой, которая отрабатывалась на тренировках, как многие успели подумать. Футболисты, по его словам, удачно сымпровизировали. Это были нестандартные действия, которые трудно просчитать заранее. Соперник готовился к тому, что Большаков, как и всегда будет бить по воротам, а он покатил на свободное пространство мяч партнеру.

На какое-то время показалось, что все теперь пойдет так же безмятежно, как и в предыдущей домашней игре с «Шинником», где соперник ожил только при минус два в счете не в свою пользу. Что «Шинник» неделю назад не производил впечатления, что поначалу «Волгарь». Возможно именно это обстоятельство сыграло свою роль. Тем более, что в соперниках была худшая на данный момент команда лиги.

Уверовав в светлое будущее, футболисты «Арсенала» дали сопернику ожить, и сами, похоже, не поняли, как это произошло. Понемногу хозяева поля накапливали те бонусы, которые в итоге и капитализировались во втором тайме в численное преимущество. Сразу после забитого гола желтую карточку за срыв быстрой атаки получил Кайнов. Незадолго до ответного мяча такое же наказание постигло и Быковского, который прерывал забег к воротам игрока атаки «Волгаря». Две желтых карточки к середине игры уже были серьезным преимуществом. Особенно при той манере судейства, которую обозначил питерский арбитр Константин Аверьянов – в популярном словосочетании казнить нельзя помиловать, он даже в полярных ситуациях предпочитал видеть запятую после слова казнить.

Наверное, по тому, как развивались события в дальнейшем, тренерский штаб пришел потом к выводу, что хотя бы одного из двух игроков, засевших на предупреждениях, надо было еще в перерыве на всякий случай поменять. Однако у истории нет сослагательного наклонения. К тому же в концовке тайма «Арсенал», казалось, ситуацию выправил, и едва не ушел на перерыв ведя в счете. Мяч из-под самой перекладины в прыжке вытащил голкипер астраханцев Одоевский. Причем, хорош был не только удар, но и многоходовая комбинация перед этим, когда мяч быстро доставлялся по штрафной соперника от одного к другому и, наконец, Макаров покатил под завершающий удар Левину. Очень было похоже на то, что «Арсенал» сумел вернуться в игру.

И тут случилось то, что случилось.

Конечно, болельщики «Арсенала» в основном уверены, что вторую желтую Быковскому можно было не давать. Если исходить их духа игры, как об этом часто говорят, то да. Самое начало тайма, эпизод не выглядел таким уж опасным – рядом с Быковским бежал еще один тульский защитник, который успевал подстраховать. Зачем все ломать, заставляя одну команду полматча играть на отбой. Это если рассуждать эмоционально. Но по факту Быковский за футболку сзади цеплял. Это делают, конечно, практически все, но не у всех под игровой футболкой есть черная майка, которая делает все эти зацепы особенно видимыми для судьи.

Как и следовало ожидать, игра после удаления сломалась. Если иметь в виду именно игру. Одна команда, сбиваясь на навал, силилась забить еще, чего бы ей хватало для первой в сезоне победы. Другая после короткого перестроения принялась выстраивать редуты на пути к собственным воротам и уповать на контратаку. Бесконечные забросы в штрафную «Арсенала» особого успеха не приносили. К многочисленным угловым и просим стандартным ситуациям, чем славятся команды Павлова, туляки, по словам Сторожука, тоже готовились заранее. Сергей Павлов после игры заметил, что стандартных положений, с которых можно было дожать соперника, хватило бы на три игры.

Единственное, в чем преуспели хозяева – в дальних ударах. Пару раз Кокарев в прыжке парировал мяч из нижних углов, еще в одном случае мяч пролетел мимо. Собственно, и в эпизоде с пропущенным мячом Кокарев почти выручил, парировав мяч после удара головой с близкого расстояния. Но Лесников тут же повторил удар на бис, ногой, и теперь уже забил.

Ничейным результатом никто не был особо доволен. Команда Павлова, имея целый тайм преимущество в одного игрока, явно хотела большего. «Арсенал» тоже скорее всего настраивался на иной результат. Александр Сторожук сказал по этому поводу фразу, которую еще в начале чемпионата вряд ли можно было от него услышать: «Исходя из того, что происходило на поле, мы должны быть довольны. Но это не наш путь, мы должны быть на голову сильнее многих обстоятельств».

Ничья оставила «Арсенал» в нижней части турнирной таблицы. И вообще, сколько ни говори «халва», а голов от этого не прибавится. Пока, при всей своей атакующей манере, «Арсенал» и по количеству забитых мячей в чужие ворота один из аутсайдеров. Меньше десяти в этом сезоне забил только «КамАЗ» и последние четыре команды лиги. Стоит ли удивляться нынешнему двенадцатому месту.

К сожалению, проблемы остаются пока те же – низкая результативность, ключевые собственные шибки в защите, проблемные вторые таймы. Как все могло развиваться в Астрахани в полных составах, можно теперь только гадать. По факту же и в этой игре «Арсенал» после перерыва только отбивался. Но есть и хорошие новости. Когда все время в нападении, силы сами могут появляться ниоткуда. А вот сорок пять минут провести в защите, не потеряв при этом концентрации, и не дав сопернику особо ничего такого у своих ворот создать – это тоже достижение. Курочка, которая клюет понятно что, в Астрахани оказалась сыта арбузным зернышком. Но хорошо еще, что не уехала из города с кремлем совсем голодной.

«Волгарь» – «Арсенал» – 1:1 (1:1).

Голы: Гелоян (16) – 0:1, Лесников (33) – 1:1.

«Арсенал»: Кокарев, Быковский, Большаков, Ботака-Иобома, Попов, Кайнов, Макаров (Ндука, 50), Лёвин (Барков, 66), Ткачёв (Голосов, 50), Гелоян (Нижегородов, 86), Окоронкво (Гираев, 66).

Предупреждены: Прошкин, Ткачук - Кайнов, Быковский, Гираев, Нижегородов, Ндука.

Удалён: Быковский (46, 2 ж.к., срыв перспективной атаки).

Судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

23 сентября. Астрахань. Центральный стадион.