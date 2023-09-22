Вячеслав Федорищев: «К формированию бюджета 2024-2026 гг. решили подойти консервативно»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Проанализировав материалы министерства финансов и экономики России, правительство региона приняло решение подойти к формированию бюджета 2024–2026 гг. консервативно. Об этом сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев 22 сентября на совещании в облправительстве.

— Региону необходим демпфер, который позволит в любых меняющихся условиях быть уверенными в том, что те обязательства, которые мы берём на себя перед нашими гражданами, будут выполнены. Будем исходить из консервативного бюджета, а далее, по мере того как будет понятна обстановка квартальная, полугодовая, годовая, будем корректировать этот подход при возможности в сторону увеличения, — отметил Вячеслав Федорищев.

Отметим, что правительство готовит изменения в программу развития Тульской области за 2024–2026 гг. В частности, поправки будут касаться перераспределения инвестиционных льгот.