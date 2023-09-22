Правительство будет привлекать застройщиков в районы Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области

За семь лет объём ввода жилья в регионах увеличился в полтора раза. В районах области большой прирост рабочих мест. Следовательно, необходимо построить новые многоэтажки. Об этом сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев 22 сентября на совещании в облправительстве.

— Жилищное строительство — это не только Тула. Есть территории, которые давно на особом контроле — это Узловая, Алексин, Ефремов. Есть очень большой запрос на новое современное жилье от работодателей и сотрудников, которые на новых рабочих местах за последние 5-7 лет появились десятками тысяч. Наша задача — чтобы в следующем году застройщики приняли решение строить новое жилье на этих территориях, — отметил Вячеслав Федорищев.

По его информации, ближайшие 2-3 года в Узловой, Ефремове и Алексине прибавятся тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест. Вячеслав Федорищев поручил зам. председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко разработать предложения по привлечению застройщиков в регионы.

— Это большая работа во взаимодействии министерства экономического развития, министерства промышленности. Мы с вами знаем, что уже крупные и особо крупные предприятия уже выходят с просьбой обеспечить их тысячами новых квартир. Нужно действовать проактивно.