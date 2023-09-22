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В Туле открылось творческое пространство для молодёжи с инвалидностью
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле открылось творческое пространство для молодёжи с инвалидностью

На базе центра планируются постоянные мастер-классы.

22 сентября на базе центра «Спектр» открылось новое пространство для молодёжи с ограниченными возможностями.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в ходе ремонта выполнены работы по переустройству и перепланировке помещений для маломобильных групп. Санузел оборудован для инвалидов-колясочников, на входе установлен пандус, в коридорах — поручни и специальные тактильные указатели для слабовидящих. В новом пространстве для молодёжи с ОВЗ предусмотрены помещения для мастер-классов, коворкинга и отдыха.

Один из инициаторов создания пространства — Алексей Ерохин. Туляк с ограниченными возможностями здоровья работает специалистом в молодёжном центре «Спектр» и активно помогает своим сверстникам, не остаётся в стороне от общественной и творческой жизни города.

— У нас до этого не было такого специализированного отдельного помещения, негде было собраться, вместе обсудить какие-то моменты. Теперь на базе центра «Спектр» мы будем объединять ребят с ОВЗ и организовывать им праздники, интересные мероприятия, — рассказал Алексей Ерохин.

В обновлённом помещении планируются творческие мастер-классы и встречи с приглашёнными спикерами.

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Автор:
сегодня, в 16:45 +2
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