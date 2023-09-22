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В сентябре спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос в три раза
Фото: ru.freepik.com

В сентябре спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос в три раза

За три недели сентября только в ВТБ 3,2 тысячи заемщиков в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) получили ипотеку на 11,7 млрд рублей.

Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 72% превышает результат соответствующих трех недель августа. Средний чек ипотечного кредита в текущем месяце составил 3,7 млн рублей.
 
«Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов», – заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по стране за три недели сентября, до повышения ставок, в ВТБ взяли ипотеку 33 тысячи заемщиков на 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше – чем за сентябрь 2022 года. Всего с начала года банк выдал более триллиона рублей жилищных кредитов, досрочно «перекрыв» результат всего 2022 года.

Как отмечают эксперты банка, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение».  В октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.

сегодня, в 18:33
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