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В Туле прошел семинар-совещание руководителей кадровых подразделений таможенных органов РФ
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле прошел семинар-совещание руководителей кадровых подразделений таможенных органов РФ

Участников приветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

В Туле прошел семинар-совещание руководителей кадровых подразделений таможенных органов Российской Федерации. Мероприятие посвящено кадровой и воспитательной работе таможенных органов, деятельности ветеранских организаций и молодежных советов.

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От имени губернатора Алексея Дюмина участников приветствовал его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Он поздравил коллектив Центрального таможенного управления с 30-летием образования, которое отмечалось 16 сентября, и поблагодарил за высокое качество таможенного администрирования.

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— Внешняя торговля — одно из приоритетных направлений развития региональной экономики. И таможенные органы в этом смысле стоят на передовой, находятся в ежедневном контакте с предприятиями. Основными задачами сегодня являются переориентация на новые рынки, выстраивание новых логистических цепочек. Поддержка бизнеса со стороны Федеральной таможенной службы в этом направлении очень важна. Вашей службе отведена особая роль в укреплении экономической безопасности страны и развитии внешней торговли, — отметил Вячеслав Федорищев.

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В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФТС России Александр Москалец, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС Сергей Ханутин, начальник Центрального таможенного управления Сергей Рыбкин и более 90 руководителей кадровой службы таможенных органов субъектов РФ.

сегодня, в 09:28 0
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