Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 120 000 рублей в сфере безопасности

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в сфере безопасности за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность охранника.
Топ-10 выглядит так:
- Охранник ГБР 6 разряда — от 100 000 до 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86534287.
- Руководитель отдела служба безопасности — до 86 800 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86902059.
- Начальник службы безопасности — от 75 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86554284.
- Сотрудник пропускного контроля (охранник) — от 46 900 до 70 400 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/81470383.
- Инспектор службы безопасности — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/83403451.
- Специалист по охране труда и промбезопасности — от 60 000 до 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86700234.
- Оператор видеонаблюдения — от 50 000 до 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/78994468.
- Ведущий специалист в области информационной безопасности — от 50 000 до 67 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85847816.
- Инженер по системам видеонаблюдения и охранной сигнализации — до 60 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85596416
- Младший инспектор — от 41 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86169280.