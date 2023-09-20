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Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 120 000 рублей в сфере безопасности

Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 120 000 рублей в сфере безопасности

Публикуем топ-10.

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в сфере безопасности за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность охранника.

Топ-10 выглядит так:

  1. Охранник ГБР 6 разряда — от 100 000 до 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86534287.
  2. Руководитель отдела служба безопасности — до 86 800 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86902059.
  3. Начальник службы безопасности — от 75 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86554284.
  4. Сотрудник пропускного контроля (охранник) — от 46 900 до 70 400 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/81470383.
  5. Инспектор службы безопасности — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/83403451.
  6. Специалист по охране труда и промбезопасности — от 60 000 до 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86700234.
  7. Оператор видеонаблюдения — от 50 000 до 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/78994468.
  8. Ведущий специалист в области информационной безопасности — от 50 000 до 67 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85847816.
  9. Инженер по системам видеонаблюдения и охранной сигнализации — до 60 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85596416
  10. Младший инспектор — от 41 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86169280.
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