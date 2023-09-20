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В Туле на оптовой базе нашли очаг африканской чумы свиней
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле на оптовой базе нашли очаг африканской чумы свиней

На объекте установлен карантин.

В Туле на оптовой продуктовой базе, расположенной на Одоевском шоссе, нашли очаг африканской чумы свиней. Объект был расположен в одной из холодильных камер. Указ об установлении карантина подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Комитету ветеринарии поручено ликвидировать опасный объект и провести необходимые мероприятия.

Напомним, ранее в Тульскую область поступило мясо, зараженное африканской чумой свиней. Инфицированную продукцию — вареную колбасу «Докторская» — нашли в Туле на одном из объектов торговой сети. Отметим, что испорченную продукцию вычислили по системе «Меркурий». Зараженную продукцию изъяли и уничтожили. С другими продуктами контакта не было. Зараженное мясо в продажу не поступало.

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Фотограф:
сегодня, в 14:14 0
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