В Туле на оптовой базе нашли очаг африканской чумы свиней

Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле на оптовой продуктовой базе, расположенной на Одоевском шоссе, нашли очаг африканской чумы свиней. Объект был расположен в одной из холодильных камер. Указ об установлении карантина подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Комитету ветеринарии поручено ликвидировать опасный объект и провести необходимые мероприятия.

Напомним, ранее в Тульскую область поступило мясо, зараженное африканской чумой свиней. Инфицированную продукцию — вареную колбасу «Докторская» — нашли в Туле на одном из объектов торговой сети. Отметим, что испорченную продукцию вычислили по системе «Меркурий». Зараженную продукцию изъяли и уничтожили. С другими продуктами контакта не было. Зараженное мясо в продажу не поступало.