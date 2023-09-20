Главврач тульского кожвена стала вице-президентом Российского общества дерматовенерологов и косметологов

Фото минздрава Тульской области

Наталья Руднева — кандидат медицинских наук. Общий стаж работы в медицине — более 25 лет.

В Москве на Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева была избрана вице-президентом профессиональной общественной организации.

Как сообщает минздрав Тульской области, в этой должности Наталья Руднева будет участвовать в повышении квалификации членов общества и консультировать их по вопросам оказания медицинской помощи жителям по профилю «дерматовенерология».

Наталья Руднева — кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии минздрава Тульской области. Возглавляет диспансер с 2011 года. Общий стаж работы в медицине — более 25 лет. С 2011 года работает главным врачом Тульского кожно-венерологического диспансера.

Учреждение оказывает бесплатную дерматовенерологическую помощь жителям региона, участвует в программе по сохранению репродуктивного здоровья. Лаборатория диспансера выполняет широкий спектр исследований по диагностике инфекций, передающихся половым путем.

Выполняются исследования на диагностику TORCH-инфекции для женщин детородного возраста (особенно беременных) и новорожденных.

Проводится бесплатное обследование на токсоплазмоз, герпетическую и цитомегаловирусную инфекцию, краснуху, 14 онкогенных типов вируса папилломы человека (методом ПЦР). Также в диспансере можно пройти бесплатное лечение вируса папилломы человека.