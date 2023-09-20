В тульской «Октаве» собрали 35 мешков с пластиковыми крышечками

Фото тульского филиала «МСК-НТ»

За текущий год туляки собрали десятки мешков на переработку.

В мобильном пункте сбора пластиковых крышечек на базе кластера «Октава» удалось собрать более 35 мешков. Об этом сообщили на страничке проекта «Добрые крышечки Тула».

— Объём колоссальный: более 35 мешков, полных сортированных крышечек, отправились на переработку в ООО «Вторпласт».

Помог волонтёрам с вывозом пластика «МСК-НТ». Как отметили в пресс-службе регоператора, все вырученные средства переработки будут направлены в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Фонд закупает и передает специальные кресла и коляски, вертикализаторы и электротрициклы, реабилитационные костюмы, ходунки, велосипеды, колёса и другие необходимые приспособления детям с особенностями развития. Помощь смогли получить более 100 детей.