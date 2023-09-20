  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульской «Октаве» собрали 35 мешков с пластиковыми крышечками - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульской «Октаве» собрали 35 мешков с пластиковыми крышечками
Фото тульского филиала «МСК-НТ»

В тульской «Октаве» собрали 35 мешков с пластиковыми крышечками

За текущий год туляки собрали десятки мешков на переработку.

В мобильном пункте сбора пластиковых крышечек на базе кластера «Октава» удалось собрать более 35 мешков. Об этом сообщили на страничке проекта «Добрые крышечки Тула».

— Объём колоссальный: более 35 мешков, полных сортированных крышечек, отправились на переработку в ООО «Вторпласт».

Помог волонтёрам с вывозом пластика «МСК-НТ». Как отметили в пресс-службе регоператора, все вырученные средства переработки будут направлены в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Фонд закупает и передает специальные кресла и коляски, вертикализаторы и электротрициклы, реабилитационные костюмы, ходунки, велосипеды, колёса и другие необходимые приспособления детям с особенностями развития. Помощь смогли получить более 100 детей.

крышечки4343.png

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 13:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
Добрые крышечки
Место
Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские велосипедисты завоевали медали на международных соревнованиях в Омске
Тульские велосипедисты завоевали медали на международных соревнованиях в Омске
Туляков приглашают на ярмарку вакансий
Туляков приглашают на ярмарку вакансий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.