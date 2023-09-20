Тульские велосипедисты завоевали медали на международных соревнованиях в Омске

Фото с сайта минспорта Тульской области

В первый день международных соревнований «Гран-при Омска и Кубок содружества среди сибирских регионов и Республики Беларусь» спортсмены разыграли награды в скретче и гонке с выбыванием.

Тульские велогонщики показали высокие результаты. В скретче среди женщин тулячки Мария Аверина и Мария Ростовцева завоевали золотую и серебряную награды. Среди мужчин в этом виде программы Мирослав Суятин занял первое место.

В гонке с выбыванием среди женщин Мария Ростовцева и Мария Аверина добыли золото и бронзу. У мужчин в этом виде программы бронзовая награда у Мирослава Суятина.