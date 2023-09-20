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Туляков приглашают на ярмарку вакансий
Фото из архива Myslo

Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Рассказываем, кого ищут работодатели.

28 сентября в Центре занятости населения пройдет очередная ярмарка вакансий в формате открытого отбора. Это позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Будут участвовать такие предприятия: Россельхозбанк, ООО «РП-Групп», Сбербанк, Контактный центр министерства здравоохранения Тульской области, «Комкор», «Ростелеком.

Вакансии:

  • комплектовщик,
  • сборщик,
  • грузчик,
  • упаковщик,
  • менеджер,
  • диспетчер,
  • контроллер службы технического контроля,
  • инженер-технолог,
  • специалист отдела телемаркетинга,
  • специалист отдела информационного обслуживания,
  • менеджер по продажам.

Открытый отбор состоится 28 сентября с 10.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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