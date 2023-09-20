Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Фото из архива Myslo

28 сентября в Центре занятости населения пройдет очередная ярмарка вакансий в формате открытого отбора. Это позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Будут участвовать такие предприятия: Россельхозбанк, ООО «РП-Групп», Сбербанк, Контактный центр министерства здравоохранения Тульской области, «Комкор», «Ростелеком.

Вакансии:

комплектовщик,

сборщик,

грузчик,

упаковщик,

менеджер,

диспетчер,

контроллер службы технического контроля,

инженер-технолог,

специалист отдела телемаркетинга,

специалист отдела информационного обслуживания,

менеджер по продажам.

Открытый отбор состоится 28 сентября с 10.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.