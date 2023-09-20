Туляков приглашают на ярмарку вакансий

28 сентября в Центре занятости населения пройдет очередная ярмарка вакансий в формате открытого отбора. Это позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Будут участвовать такие предприятия: Россельхозбанк, ООО «РП-Групп», Сбербанк, Контактный центр министерства здравоохранения Тульской области, «Комкор», «Ростелеком.
Вакансии:
- комплектовщик,
- сборщик,
- грузчик,
- упаковщик,
- менеджер,
- диспетчер,
- контроллер службы технического контроля,
- инженер-технолог,
- специалист отдела телемаркетинга,
- специалист отдела информационного обслуживания,
- менеджер по продажам.
Открытый отбор состоится 28 сентября с 10.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.