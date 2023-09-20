Тулячка: «Почему в школе на Зеленстрое по 40 учеников в классе?»

Фото из архива Myslo.

Сити-менеджер Илья Беспалов в прямом эфире соцсети «ВКонтакте» рассказал о развитии сферы образования в Туле. Один из вопросов горожан касался школы «Поколение будущего» на Зеленстрое.

— Почему в классах ЦО № 58 по 40 учеников? Планируется ли создание дополнительных классов с меньшим количеством детей? — спросила Юлия.

Глава администрации Тулы сообщил, что среднее количество учеников в классе указанного ЦО — 32. Это больше, чем в других школах.

— Микрорайон развивается и нуждается еще в одной школе. Надо строить. Сейчас принимается проект планировки, где будет предусмотрен участок с коммуникациями. Будем потом думать, за счет каких средств строить школу, — заявил Илья Ильич.

Также он отметил, что в ЦО № 16 на ул. Волоховской есть свободные места.