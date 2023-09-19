Туляков приглашают пройти тест на знание ПДД

С 19 сентября по 15 октября пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1-9-х классов. Она проводится уже четвертый год подряд в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге, а участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.

В олимпиаде также могут принять участие взрослые. Для них специально разработаны более сложные задания, рассчитанные как на пешеходов, так и на автомобилистов. Ответив на все вопросы, пользователь получает карточку-статус с персонажем, профиль которого указывает на имеющиеся пробелы в знании ПДД. Эту карточку участники могут опубликовать в своих социальных сетях.

Для тульских школьников олимпиада пройдет в формате открытых уроков по безопасности движения. Проверить ответы ребят родители и учителя смогут, зарегистрировавшись на онлайн-платформе «Учи.ру». Все желающие могут пройти тест «Легенды дорог» на знание ПДД и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части по ссылке.

Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повысить защищенность каждого участника дорожного движения, снизить смертность на дорогах в 3,5 раза к 2030 году.