Мэром Новомосковска избран Алексей Платонов

Источник: https://tula.er.ru/

19 сентября стало известно, что место главы муниципального образования города Новомосковск займёт Алексей Платонов. Большинство депутатов проголосовали за него. Об этом сообщает сайт администрации города.

Алексею Валерьевичу Платонову – 46 лет. Он родился 28 февраля 1977 года в Новомосковске. Окончил Новомосковский институт Российского химико-технологический университета имени Д.И. Менделеева в 1999 году по специальности «Технология электрохимических производств», а в 2019 – РАНХиГС при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».



С 2018 года по настоящее время является гендиректором ООО «ФОРВАРД». Организация занимается торговлей металлоконструкций. Также Алексей Платонов руководитель местной фракции «Единая Россия».

Отметим, 16 сентября закончился срок полномочий главы города Новомосковска Алексея Бирюлина. Сегодня стало известно, что главой администрации города станет Руслан Бутов.