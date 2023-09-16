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В Тульской области ночью и утром 17 сентября ожидаются заморозки
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области ночью и утром 17 сентября ожидаются заморозки

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей в ночные и утренние часы 17 сентября 2023 года на территории Тульской области местами ожидаются заморозки - 2...0°С.

МЧС региона предупреждает: в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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Фотограф:
сегодня, в 19:57 +2
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