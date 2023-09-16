Тульских школьников и студентов приглашают на уроки финансовой грамотности

Фото: пресс-служба Банка России

Новый образовательный сезон откроет первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова – она проведет урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля».

Все желающие смогут подключиться к трансляции 19 сентября в 9.30 или посмотреть её в группе «ВКонтакте» и задать лектору интересующие их вопросы.

В тульском отделении Банка России сообщили, что в расписание осенней сессии вошла 21 тема и модуль по профориентации, на котором слушателям расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Более современным и удобным стал сайт онлайн-уроков: в каталоге можно подобрать занятие по теме, классу и уровню сложности, появилась страница с ответами на популярные вопросы и инструкцией по подключению.

К урокам можно подключаться к ним как классом или группой, так и индивидуально, а также задавать вопросы в прямом эфире. Лекции читают представители мегарегулятора, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка.