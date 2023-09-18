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На ярмарке трудоустройства в Туле назвали специальности с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Фото Маши Сапог

На ярмарке трудоустройства в Туле назвали специальности с зарплатой больше 100 тыс. рублей

В числе работодателей, проводивших отбор, были 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

15 сентября Центр занятости населения Тульской области провел открытый отбор, в рамках которого соискатели могли пройти собеседование сразу с несколькими работодателями.

Центр занятости систематически проводит открытые отборы. С их расписанием вы можете ознакомиться на интерактивном портале органов занятости населения Тульской области.

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Елена Вячеславовна Рымарева, начальник центра занятости, рассказала, что открытые отборы проводятся для охвата как можно большего количества граждан, чтобы каждый смог найти то, что ему нравится.

— К концу месяца запланирован еще открытый отбор с работодателями, готовыми принять на работу студентов. Так как сейчас начался учебный год, многие учащиеся хотели бы совмещать работу и учебу, — делится планами Елена Вячеславовна.

Центр занятости работает не только с теми гражданами, которые зарегистрированы в органах занятости, но и с теми, кто активно ищет работу мечты.

— Именно поэтому мы всегда анонсируем открытые отборы в СМИ и социальных сетях.

Самые востребованные вакансии в сфере ОПК в Туле: оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ. Средняя оплата труда на таких вакансиях — 110 тыс. рублей. На некоторых специальностях зарплата может превышать 200 тыс. рублей.

Одним из популярных форматов является отбор на территории работодателя. Стоит отметить, что предприятия готовы обеспечить соискателей из ближайших городов области жильем, а также компенсировать транспортные затраты.

Myslo пообщался с соискателями и спросил об их карьерных ожиданиях.

Александр раньше работал в МЧС:

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— Пришел сегодня найти работу, поговорить с представителями предприятий и узнать условия. У меня высшее образование, я готов рассмотреть все варианты. По поводу зарплаты скажу так: чем больше — тем лучше. Если на предприятии есть подготовка кадров, я бы с удовольствием рассмотрел этот вариант.

Наталья одна воспитывает ребенка и платит ипотеку:

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— Я 27 лет посвятила торговле, и очень хочется сменить сферу деятельности. У меня случилось профессиональное выгорание, уже не могу отдаваться работе, как раньше. Зарплатные ожидания — не менее 50 тыс. рублей. Хочу найти работу и остаться на ней до пенсии. 

Следующий опрашиваемый прокомментировал цель визита анонимно.

— Меня центр занятости направил на ярмарку трудоустройства. Здесь удобно то, что можно пройти сразу по всем оборонным предприятиям и узнать конкретные варианты. Раньше я работал в ЗАГСе, переводил аудиозаписи в электронный вид. На прошлой работе я получал 57 тыс. рублей. Я сомневаюсь, что здесь кто-то сможет предложить столько же, так как у меня совсем нет опыта, поэтому готов перейти на ступеньку вниз.

На ярмарке было представлено 12 работодателей: «Туламашзавод», «Тулаточмаш», «Октава», «Тульский патронный завод», НПО «Стрела», НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева», КБП, Завод «Тула», «Тульская гармонь», ООО «СПЕЦТЕХНИКА», НПО Базальт, «Штамп».

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Представители предприятий рассказали соискателям об имеющихся открытых вакансиях, условиях работы и оплате труда.

Начальник отдела кадров на фабрике «Тульская гармонь» Светлана Терехова:

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— Фабрика производит музыкальные инструменты. Для широкого круга людей мы известны как фабрика «Мелодия». Сейчас мы расширили линейку выпускаемых музыкальных инструментов, поэтому мы ищем новые силы на производство. Предоставляем обучение. Средняя зарплата у нас 35-45 тыс. руб.

Ведущий специалист по подбору персонала на заводе «Октава» Ирина Мухутдинова:

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— Наш завод производит радиоэлектронную продукцию гражданского и военного назначения, в частности микрофоны, наушники и бронежилеты. Нам нужны ученики на производство. После обучения средний доход составляет 45 тыс. рублей. Людей с опытом тоже набираем, за сегодня подошло 15 желающих работать у нас.

Ирина Аксёнова, начальник отдела кадров «Спецтехника» ответила на вопрос, сколько людей из желающих пригласят на дальнейшее собеседование: 

— Мы занимаемся уборкой города. Зарплата у нас достойная и своевременная. Сегодня было 12 желающих, мы готовы пригласить на работу каждого из них.

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сегодня, в 17:15 +2
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