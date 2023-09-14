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В Туле построят три новых ЖК
Фото из архива Myslo

В Туле построят три новых ЖК

Об этом стало известно в ходе заседания Градостроительно-земельного совета Тульской области.

На ул. Маршала Жукова, 7 появится ЖК «Победа». Построят два жилых дома в 14-15 этажей на 334 квартиры. На их возведение понадобится полтора года, сдача планируется в 2025 году. 

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, застройщик в качестве соцобязательств обещал капитально отремонтировать стелу мемориала в поселке Михалково, а также приобрести малый трактор для чистки тротуаров. 

Еще один многоквартирный дом появится на ул. Циолковского. 
Представитель застройщика рассказал, что в июне 2023 года был заключен договор о комплексном развитии территории. В рамках него подлежат переселению жители двух домов — пер. Шевченко, д. 3 и 5, дома постройки 1938 года. Расселено 12 квартир. В рамках соглашения в 2024 году будет отремонтирован соседний с будущей новостройкой дом — Циолковского, 10. После завершения его фасад будет сочетаться с новым. В доме будет 88 квартир, 9 этажей, 30 парковочных мест. Срок сдачи — 2025 год.

Планируется построить ЖК на Путейской, 23. Это будут дома от 6 до 15 этажей на 515 квартир. На первом этаже одного из них будет дошкольное учреждение на 52 места. Оно будет безвозмездно передано в собственность города. Также застройщик отремонтирует мост и прилегающие пешеходные пути. Кроме этого, он приобретет автобус ПАЗ для перевозки детей в образовательное учреждение — передаст его в собственность школы при сдаче 1-й очереди.

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Автор:
сегодня, в 11:49 0
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