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В Туле пройдет ярмарка трудоустройства с вакансиями для предприятий ОПК
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле пройдет ярмарка трудоустройства с вакансиями для предприятий ОПК

В мероприятии будут участвовать крупнейшие промышленные предприятия области.

15 сентября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства. Вакансии предоставляют предприятия оборонно-промышленного комплекса и пассажирских перевозок.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Нужны:

  • инженер-технолог,
  • инженер-конструктор,
  • маляр,
  • мастер участка,
  • оператор станков с программным управлением,
  • уборщик производственных и служебных помещений,
  • оператор котельной,
  • кухонный рабочий,
  • экономист,
  • мастер участка,
  • контролер станочных и слесарных работ,
  • слесарь механосборочных работ и др.

В программе открытого отбора будут участвовать крупнейшие промышленные предприятия области:

  • «Туламашзавод»,
  • Тульская обувная фабрика «Заря»,
  • «Тулаточмаш»,
  • «Октава»,
  • «Тульский патронный завод»,
  • НПО «Стрела»,
  • НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»,
  • «КБП»,
  • Завод «Тула»,
  • ЦКБА,
  • «Тульская гармонь»,
  • ООО «СПЕЦТЕХНИКА»,
  • НПО Базальт.

Открытый отбор состоится 15 сентября с 10.00 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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сегодня, в 12:00 0
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