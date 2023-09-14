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В Тепло-Огаревском районе найден взрывоопасный предмет

В Тепло-Огаревском районе найден взрывоопасный предмет

На месте работают специалисты. Об этом сообщает министерство региональной безопасности Тульской области.

В среду, 13 сентября, на территории Тепло-Огаревского района Тульской области был обнаружен взрывоопасный предмет. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона.

Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

По данным местных СМИ, речь идет о БПЛА, упавшем в поле в районе д. Бродиловка. Он был найден во время сельскохозяйственных работ. Предположительно, он упал несколько дней назад. 

Специалистами принято решение о ликвидации находки на месте путем контролируемого подрыва. Жители ближайших населенных пунктов будут временно перемещены на безопасное расстояние.

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