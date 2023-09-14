Тульские дольщики получили ключи от 6000 квартир

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Для покупки жилья в новостройках туляки разместили на эскроу-счетах 24,8 млрд рублей.

По данным регионального отделения Банка России, в начале августа в Тульской области было открыто 6493 таких счёта. Уточняется, что банки уже перечислили застройщикам 23,7 млрд рублей, а более 6000 туляков получили ключи от квартир.

Использование счетов эскроу обеспечивает безопасность и надежность вложений денег. Дольщик может открыть эскроу-счет в любом банке, а если у строителей возникнут проблемы со сдачей объекта – деньги можно будет забрать в любой момент. Счета на сумму до 10 млн рублей застрахованы государством.

Застройщики строят дома за счет собственных средств и с привлечением банковских кредитов. На 1 августа тульские строители одолжили у банков 83,7 млрд рублей.