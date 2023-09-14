В МФЦ Тулы и Новомосковска проходят онлайн-консультации для потребителей

Фото Алексея Пирязева

Жители Тулы и Новомосковска могут получить консультации по вопросам защиты потребительских прав в режиме онлайн. Они проводятся каждый вторник и четверг по следующим адресам:

Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (флагманский центр «Мои документы») – с 9.00 до 13.00,

Новомосковск, ул. Московская, д. 7 – с 14.00 до 18.00.

Предварительная запись на прием не требуется, достаточно прийти в указанное время с паспортом. В рамках консультации жители получат разъяснения по вопросам потребительского законодательства, а также смогут составить досудебную претензию или исковое заявление.