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В МФЦ Тулы и Новомосковска проходят онлайн-консультации для потребителей
Фото Алексея Пирязева

В МФЦ Тулы и Новомосковска проходят онлайн-консультации для потребителей

Их проводят специалисты регионального Управления Роспотребназдора в формате видеосвязи.

Жители Тулы и Новомосковска могут получить консультации по вопросам защиты потребительских прав в режиме онлайн. Они проводятся каждый вторник и четверг по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (флагманский центр «Мои документы») – с 9.00 до 13.00,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7 – с 14.00 до 18.00.

Предварительная запись на прием не требуется, достаточно прийти в указанное время с паспортом. В рамках консультации жители получат разъяснения по вопросам потребительского законодательства, а также смогут составить досудебную претензию или исковое заявление.

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Фотограф:
сегодня, в 20:18 0
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