За полгода капуста в Тульской области подорожала на 171,1%

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По данным Туластата, с января по июнь индекс потребительских цен в регионе составил 103.04%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из продуктов больше всего подорожали овощи: свежая капуста – на 171,1%, морковь – на 124,6%, репчатый лук – на 121,9%, свёкла – на 83%, картофель – на 73%.

Из фруктов больше всего подорожал виноград – на 56,5%. Яблоки выросли в цене на 40,3%, груши – на 35,7%, лимоны – на 33,6%, свежая зелень – на 14,5%.

Из-за сезонности подешевели свежие огурцы и помидоры – на 41,1% и 9,5% соответственно. На 16,6% подорожала охлаждённая и замороженная рыба, почти на 10% – курица, изделия из птицы и сухие молочные смеси для детского питания.