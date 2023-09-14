На ул. Путейской построят жилой комплекс на 515 квартир

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Соответствующий проект был утверждён на Градостроительно-земельном совете, заседание которого провёл первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев.

В рамках программы газификации Тульской области в более чем 40 населенных пунктах Ясногорского и Белевского районов планируется построить межпоселковые газопроводы. А в Новомосковске появится комплекс по малотоннажному производству и отгрузке сжиженного газа.

Также члены Градсовета рассмотрели вопрос комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной ул. Клюева и Циолковского, пер. Шевченко и Н. Руднева.

Это первый проект, который реализуется в рамках механизма комплексного развития территорий. Он предусматривает расселение и снос аварийного жилого фонда. Кроме того, до конца 2024 года будут отремонтированы фасад и кровля дома № 10 по ул. Циолковского.

Еще один жилой комплекс на 515 квартир появится на ул. Путейской. Проектом предусмотрено размещение в нем детского сада с последующей его передачей на баланс города. Также застройщик обязуется реконструировать и благоустроить набережную р. Воронки вдоль застраиваемой территории.

Все застройщики установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город». Кроме того, советом были одобрены вопросы, связанные с торговым и производственным направлением.