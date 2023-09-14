Где в Туле не будет электроэнергии 15 сентября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов:
- ул. Вильямса, 36, 38, 26-а, 26, 28-а,
- ул. Майская, 2,
- ул. Кутузова, 229, 227-а, 160, 162,
- ул. Союзная, 1,
- ул. Революции, 2, 4, 5,
- ул. Советская, 17, 19, 23, 23-б, 23-в,
- пер. Денисовский, 4, 6,
- ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а,
- ул. Мопра 16, 18, 20, 23, 23-а,
- ул. Шишкина 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.),
- ул. Томпа 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б,
- ул. Тульская, 12-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 84/1,
- ул. Орловская, 8, 9, 9/2,
- ул. Серебровская, 89,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 25,
- Красноармейский пр-т, 9, 11, 11-г,
- ул. Лейтейзена, 3,
- ул. М. Жукова, 14-г, 12-а,
- п. Скуратово: ул. Скуратовская, 89-в,
- ул. Киреевская, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
- ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95,
- п. Октябрьский, 12-21, 11-а, 19-б,
- п. Восточный, 11-19, 37-55 (нечётн.), 12-20, 32-65 (чётн.).