Главный судебный пристав Эдуард Кононов расскажет тулякам о борьбе с коллекторами

В среду, 20 сентября, в официальной группе правительства Тульской области «ВКонтакте» состоится прямой эфир на тему: «Что делать, если угрожают коллекторы: порядок действий».
С пользователями будет общаться главный судебный пристав Тульской области, полковник внутренней службы Эдуард Кононов.
Он расскажет, кто такие профессиональные взыскатели и какие у них полномочия, как приставы контролируют деятельность коллекторов и что делать, если коллекторы нарушают закон.
Начало эфира в 12.00. Вопросы Эдуарду Кононову можно задать в комментариях под этим постом.