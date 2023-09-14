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Главный судебный пристав Эдуард Кононов расскажет тулякам о борьбе с коллекторами

Главный судебный пристав Эдуард Кононов расскажет тулякам о борьбе с коллекторами

Задать вопрос руководителю регионального Управления ФССП России сможет любой желающий.

В среду, 20 сентября, в официальной группе правительства Тульской области «ВКонтакте» состоится прямой эфир на тему: «Что делать, если угрожают коллекторы: порядок действий».

С пользователями будет общаться главный судебный пристав Тульской области, полковник внутренней службы Эдуард Кононов.

Он расскажет, кто такие профессиональные взыскатели и какие у них полномочия, как приставы контролируют деятельность коллекторов и что делать, если коллекторы нарушают закон.

Начало эфира в 12.00. Вопросы Эдуарду Кононову можно задать в комментариях под этим постом.

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