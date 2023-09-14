Тульские полицейские задержали 20-летнего калужанина, обманувшего пенсионерок

Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Тульской области сыщики задержали злоумышленника, работавшего на телефонных мошенников. Жертвами стали четыре женщины в возрасте от 85 до 87 лет. Во всех случаях схема обмана была одинаковой: потерпевшим сообщали, что их родственник устроил ДТП и предлагали «решить вопрос» за деньги.

В общей сложности, пенсионерки передали приехавшему к ним на дом «курьеру» 819 тысяч рубелей. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что благодаря квалифицированным и слаженным действиям сотрудников полиции, личность и местонахождение злоумышленника были установлены – им оказался 20-летний житель Калуги.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники продолжают выяснять подробности деятельности задержанного и проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.