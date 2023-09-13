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Заросли борщевика в Туле видны из космоса
Фото: https://geonovosti.terratech.ru.

Заросли борщевика в Туле видны из космоса

Площадь произрастания этого сорняка составляет более 45 га.

Специалисты АО «Терра Тех» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») составили карту распространения борщевика в Тульской области с помощью спутниковой съемки.

Такие места выявили на основе специального расчётного спектрального индекса борщевика (Hogweed Spectral Index, или HSI), разработанного российскими учёными, при помощи алгоритмов машинного обучения.

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Зафиксировано более 1100 очагов произрастания борщевика общей площадью 422,8 га.

Самые пораженные районы — Тула и Новомосковск, а также Суворовский, Заокский и Чернский районы.

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Как сообщает «Терра Тех», 88 населённых пунктов Тульской области находятся в непосредственной близости к местам произрастания борщевика. Ближе всего он подобрался к Грицово, Ширино и Есуковскому.

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сегодня, в 14:59 −1
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