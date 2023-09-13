Заросли борщевика в Туле видны из космоса

Фото: https://geonovosti.terratech.ru.

Площадь произрастания этого сорняка составляет более 45 га.

Специалисты АО «Терра Тех» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») составили карту распространения борщевика в Тульской области с помощью спутниковой съемки.

Такие места выявили на основе специального расчётного спектрального индекса борщевика (Hogweed Spectral Index, или HSI), разработанного российскими учёными, при помощи алгоритмов машинного обучения.

Зафиксировано более 1100 очагов произрастания борщевика общей площадью 422,8 га.

Самые пораженные районы — Тула и Новомосковск, а также Суворовский, Заокский и Чернский районы.

Как сообщает «Терра Тех», 88 населённых пунктов Тульской области находятся в непосредственной близости к местам произрастания борщевика. Ближе всего он подобрался к Грицово, Ширино и Есуковскому.