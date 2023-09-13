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В Тульской области в этом году 183 женщины отказались от аборта

В Тульской области в этом году 183 женщины отказались от аборта

А в 2022-м году врачам удалось сохранить 414 жизней.

В Сочи прошел научно-практический семинар на тему сохранения репродуктивного потенциала жителей страны. В мероприятии принял участие главный врач Тульского областного перинатального центра, доктор медицинских наук Сергей Рыбников. Об этом пишет минздрав региона.

По его словам, для медработников, к которым обращаются женщины, планирующие сделать аборт, разработаны методические материалы по консультированию. Цель — выявить причины прерывания беременности, рассказать женщинам о последствиях абортов и о мерах поддержки семей с детьми.

— В 2022 году эффективность доабортного консультирования в Тульской области составила 34,1%, что на 7% выше, чем в среднем по России. Каждая третья женщина решила сохранить беременность, нам удалось сохранить 414 жизней. В этом году после консультирования со специалистами отказались от аборта еще 183 женщины, — сообщил врач.

сегодня, в 14:29 0
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