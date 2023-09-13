Синоптики рассказали, когда придут первые заморозки

Фото Алексея Пирязева

Такая погода ближе, чем кажется.

Сентябрь продолжает демонстрировать почти летнее тепло. Так, сегодня в регионах Центральной России местами воздух прогрелся до +21°, что является дневной климатической нормой августа. Это на 5-6° выше многолетних показателей сентября.

По прогнозам синоптиков, бабье лето вышло на плато. 20-градусное тепло последний раз ожидается в четверг, 14 сентября. А затем придет похолодание до +13 градусов.

В воскресенье регионы окажутся в самом сердце скандинавского антициклона. Ночью похолодает до +4…+6 °С, местами ожидаются первые заморозки. Днем будет солнечно, воздух прогреется до +15.

— Иней на траве в северных районах Центральной России вероятен и в ночь на вторник. Тем не менее первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер, и коснутся в основном низинных форм рельефа, где воздух больше застаивается и длительнее охлаждается, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».