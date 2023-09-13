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В эту субботу в Туле стартует гребной марафон «Большой шлем»
Фото: администрация города Тулы

В эту субботу в Туле стартует гребной марафон «Большой шлем»

Приём участников – с 15 сентября.

16 сентября пройдёт ежегодный Тульский гребной марафон «Большой шлем».

Участвуют разнообразные гребные суда — сияки, различные байдарки, SUP. Место проведения — городская набережная. Гребцы стартуют массово, с воды. Организуют два вида кольцевых дистанций: 22 км и 45 км. Разворотный буй поставят под мостом через Упу на ул. Доктора Гумилевской.

— Участники гонки на 22 км проходят одну «петлю» дистанции, участники гонки на 45 км — две «петли», — прокомментировали в администрации города.

На старте выделено место для базового палаточного лагеря. Возможно размещение около 50-60 палаток. Приём участников начнётся с вечера пятницы, 15 сентября.

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Автор:
сегодня, в 17:13 0
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