Пропавший в Тульской области подросток найден живым

Ранее в Новомосковске разыскивали 15-летнего подростка, который 12 сентября ушел из школы-интерната и пропал.

Волонтеры отряда «Поиск71» сообщили, что юноша найден живым. С ним всё в порядке.

По нашей информации, парень был в Туле у сестры.