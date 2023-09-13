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Пропавший в Тульской области подросток найден живым

Пропавший в Тульской области подросток найден живым

Волонтеры завершили поиск.

Ранее в Новомосковске разыскивали 15-летнего подростка, который 12 сентября ушел из школы-интерната и пропал

Волонтеры отряда «Поиск71» сообщили, что юноша найден живым. С ним всё в порядке.

По нашей информации, парень был в Туле у сестры.

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