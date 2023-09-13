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На ремонт музыкального колледжа SHAMAN'а в Новомосковске потратили 6 млн рублей
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Город Новомосковск»

На ремонт музыкального колледжа SHAMAN'а в Новомосковске потратили 6 млн рублей

В заведении, где учился Ярослав Дронов, проводят масштабный ремонт.

На ремонт Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки из областного бюджета выделено 6 млн рублей. Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте».

— В эту сумму входят в том числе проведение модернизации материально-технической базы, противопожарные мероприятия и мероприятия по профилактике правонарушений и терроризма, — сказано в группе госорганизации.

В здании уже наполовину сделали кровлю, отремонтировали лестничный марш запасного выхода учебного корпуса, заменили отопление. Отремонтировали фасад, классы и поставили системы видеонаблюдения.

Планы у нас грандиозные, сейчас уже готовы запросить финансирование на следующий год, — отметил директор Александр Скуднов.

Напомним, именно в этом колледже учился певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. По словам жителей города, в заведении получают профильное образование множество талантливых людей. Кроме того, в рамках программы «Посольство мастерства» здесь давали свои уроки именитые мастера из Санкт-Петербурга.

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Автор:
сегодня, в 10:11 −15
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Место
Новомосковский музыкальный колледж имениНовомосковск

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