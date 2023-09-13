26-летний закладчик из Узловой отправится в колонию на 8,5 лет за мефедрон

Фото из архива Myslo.

Суд признал 26-летнего мужчину из Узловой виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Он выполнял роль закладчика, инструкции по интернету ему присылали неустановленные лица.

Следствие установило: в сентябре прошлого года злоумышленник организовал на территории Зареченского района 71 тайник. Затем сделал фото местоположения тайников, указал координаты и переслал их соучастнику.

– Преступные действия узловчанина пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли 155 г мефедрона. В этот же день на съёмной квартире подсудимого провели обыск, в ходе которого изъяли 44,4 г мефедрона и 120,5 г марихуаны, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

С учётом позиции гособвинителя, суд приговорил подсудимого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.