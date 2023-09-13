На 6-классника рухнул потолок: после ЧП в Ясногорской школе закрыли два этажа

Год назад в этой школе был проведен капремонт на сумму почти 99 млн рублей.

13 сентября в МОУ ЦО 2 Ясногорска во время перемены в коридоре первого этажа произошло обрушение панелей подвесного потолка. Myslo сообщал об этом здесь.

В министерстве образования Тульской области прокомментировали инцидент:

Панели задели по касательной ученика 6 класса. В результате происшествия ребенок не пострадал и продолжил обучение.

Оперативно вызваны ремонтные службы для проведения обследования здания.

С 14 сентября занятия в кабинетах первого и второго этажей данного крыла проводиться не будут до окончания обследования. Занятия будут организованы в другом корпусе школы. Обновленное расписание уроков доведено до всех участников образовательных отношений.

Согласно данным госзакупок, в этой школе 1935 года постройки в конце 2022 года был завершён капитальный ремонт на общую сумму более 98 млн рублей.

Проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.