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Администрация Тулы ищет владельца заброшенной Lada с «пулевым» в лобовом стекле
Фото Артема Жильцова

Администрация Тулы ищет владельца заброшенной Lada с «пулевым» в лобовом стекле

Автохлам находится на проспекте Ленина.

Администрация Тулы ищет владельца автомобиля Lada, припаркованного у «Спара» на Зеленстрое. Машина имеет признаки бесхозности — колеса у нее спущены, металл поела коррозия, а на лобовом стекле дырка, как будто от пули.

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В течение 30 дней с момента опубликования извещения владельцу рекомендовано эвакуировать авто в добровольном порядке. Если он этого не сделает, автохлам увезут за счет администрации. Но хозяину придется оплатить все расходы.
 

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сегодня, в 14:16 0
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