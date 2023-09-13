Администрация Тулы ищет владельца заброшенной Lada с «пулевым» в лобовом стекле

Фото Артема Жильцова

Администрация Тулы ищет владельца автомобиля Lada, припаркованного у «Спара» на Зеленстрое. Машина имеет признаки бесхозности — колеса у нее спущены, металл поела коррозия, а на лобовом стекле дырка, как будто от пули.

В течение 30 дней с момента опубликования извещения владельцу рекомендовано эвакуировать авто в добровольном порядке. Если он этого не сделает, автохлам увезут за счет администрации. Но хозяину придется оплатить все расходы.