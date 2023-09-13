В Туле приступили ко второму этапу обработки территорий от клещей

Фото пресс-службы администрации Тулы

В первую очередь работы проводят на общественных пространствах.

В Туле приступили ко второму этапу акарицидной обработки. 12 сентября такие работы велись в Зареченском и Привокзальном территориальных округах.

Как сообщает пресс-служба администрации города, во втором этапе будет обработано более 144 га на 395 объектах. Работы проведут в скверах, на бульварах, детских площадках и других общественных пространствах.

Участки обрабатывают специальным препаратом на основе циперметрина. Как правило, находиться на обработанной территории людям и животным рекомендуется через 1-3 суток.

На каждом объекте после проведения работ разместят информационные таблички с указанием контактных данных подрядной организации, применяемого препарата и разрешенных сроках выхода на обработанную территорию.

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