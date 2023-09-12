В тульском лесу нашли «оленьи рожки»

В одном из лесов Тульской области жители обнаружили грибы с необычным названием — «оленьи рожки» (Клавикорона). Об этом туляки рассказали в соцсетях.
Фото: Марианна Грачева.
Этот гриб похож на кораллы, а еще на рога оленя. Клавикорона съедобна, однако не всем она нравится из-за горького вкуса.
Растет практически повсеместно.
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