В тульском лесу нашли «оленьи рожки»

Фото: Марианна Грачева.

В одном из лесов Тульской области жители обнаружили грибы с необычным названием — «оленьи рожки» (Клавикорона). Об этом туляки рассказали в соцсетях.



Фото: Марианна Грачева.

Этот гриб похож на кораллы, а еще на рога оленя. Клавикорона съедобна, однако не всем она нравится из-за горького вкуса.

Растет практически повсеместно.

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