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После вмешательства прокуратуры ефремовцам дали новые квартиры
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

После вмешательства прокуратуры ефремовцам дали новые квартиры

Их дома признали аварийными ещё в 2018 году.

Ефремовцы обратились в межрайонную прокуратуру с жалобами о нарушении своих жилищных прав. Они проживали в многоквартирных домах 60-х годов постройки, расположенных на ул. 342 км. В 2018 году их признали аварийными, готовили к сносу. Однако органы местного самоуправления ничего не предпринимали.

— Выступая в защиту прав жителей указанных аварийных домов, межрайонный прокурор внес главе администрации муниципального образования город Ефремов представление, направил в суд исковые заявления, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Во исполнение требований надзорного органа 61 гражданину предоставили благоустроенное жильё.

Межрайонная прокуратура контролировала соблюдение прав ефремовцев при регистрации права собственности на новые квартиры, проведении ремонта, заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями.

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Автор:
сегодня, в 16:44 +1
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