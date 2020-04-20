Грибной сезон: Туляки пошли в леса за «мозгами»

Фото Ильи Евсеева.

В Тульской области начался сезон «тихой» охоты. Многие грибники собирают строчки – грибы, похожие внешне на мозги, ну или на грецкий орех. При этом мнения о съедобности строчков разнятся.

Туляки сообщают, что находят такие грибы в Щекинском и Дубенском районах.

- Дубенский район. Саркосцифа и немного строчков. В лесу красота и пение птиц. Забываешь о том, что где-то рядом коронавирус и ограничения, — пишет один из грибников в группе «ВКонтакте».

Строчок часто путают со съедобными сморчками.



Гриб сморчок.

Некоторые считают, что строчки можно употреблять в пищу после кулинарной обработки или сушки, но по другим мнениям, яд строчков не разлагается ни при каких условиях, которые могут быть созданы на кухне: ни кипячение, ни вымачивание, ни сушка в этом случае не помогают. По разным данным, в сыром виде строчки смертельно ядовиты.