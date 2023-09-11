Работа на удаленке: тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии с удаленным форматом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Чаще всего удаленку предлагают в сферах «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса» и «Финансовый сектор».

Рейтинг самых дорогих удаленных вакансий в Тульской области: