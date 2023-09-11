Работа на удаленке: тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии с удаленным форматом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Чаще всего удаленку предлагают в сферах «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса» и «Финансовый сектор».
Рейтинг самых дорогих удаленных вакансий в Тульской области:
- Удалённый рекрутёр от 250 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85455313
- Специалист по тендерам от 50 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84418908
- Консультант/аналитик 1С ERP от 170 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85603069
- Менеджер по продажам до 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86392028
- Ведущий программист 1С от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/78369049
- Коммерческий директор digital-агентства от 110 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85116317
- Технический директор digital-агентства от 110 000 до 180 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85114920
- Программист 1С (документооборот) от 170 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/83402074
- Веб-программист от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85032760
- Руководитель AI-тренеров от 130 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86165231