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Работа на удаленке: тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Работа на удаленке: тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Публикуем топ самых оплачиваемых.

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии с удаленным форматом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Чаще всего удаленку предлагают в сферах «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса» и «Финансовый сектор».

Рейтинг самых дорогих удаленных вакансий в Тульской области:

  1. Удалённый рекрутёр от 250 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85455313
  2. Специалист по тендерам от 50 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84418908
  3. Консультант/аналитик 1С ERP от 170 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85603069
  4. Менеджер по продажам до 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86392028
  5. Ведущий программист 1С от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/78369049
  6. Коммерческий директор digital-агентства от 110 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85116317
  7. Технический директор digital-агентства от 110 000 до 180 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85114920
  8. Программист 1С (документооборот) от 170 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/83402074
  9. Веб-программист от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85032760
  10. Руководитель AI-тренеров от 130 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86165231
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